Villa Sandi, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut La Rivetta 120

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore La Rivetta 120 propone un bagaglio aromatico floreale con cenni agrumati e tocchi di frutti bianchi e pasta di mandorle. L’ingresso in bocca è morbido, cremoso e dai toni dolci, con il sorso a svilupparsi continuo e piacevolmente croccante, terminando in un finale ben proporzionato e persistente. La famiglia Moretti Polegato è a capo di una realtà vitivinicola che, con il tempo, ha sviluppato un articolato complesso produttivo con al centro le bollicine trevigiane, imponendosi come una delle aziende più rappresentative di questa tipologia. Partita dalla terra di confine tra Montello e Valdobbiadene e simboleggiata dalla splendida villa che ne rappresenta l’emblema in etichetta, Villa Sandi oggi comprende un patrimonio vitato cospicuo costituito da 560 ettari a vigneto ad occupare ampie parti della denominazione Prosecco e Valdobbiadene, per una produzione dai numeri non confidenziali di 5.600.000 bottiglie. La gamma etichette, evidentemente, trova nella Glera la varietà di riferimento, ma non mancano anche ulteriori variazioni spumantistiche e vini fermi a completare una ricca offerta, distribuita in un portafoglio etichette altrettanto variegato. Con l’aggiunta dei vini dell’azienda friulana Borgo Conventi - cantina di Farra d’Isonzo - acquisita nel 2019 dalla famiglia Moretti Polegato, che comprende 30 ettari a vigneto nelle aree delle Doc Isonzo e Collio.

(fp)

