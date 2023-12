Villa Sandi, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut La Rivetta 2022

La Rivetta non è soltanto un vino, ma è anche un posto. 1,5 ettari di terra nel cru Cartizze che attornia un piccolo edificio da cui godere del un panorama agricolo che marca in modo unico le colline del Valdobbiadene: vigne a perdita d’occhio, suddivisi in piccoli appezzamenti che si arrampicano tutt’attorno su pendii scoscesi, ma che nel Cartizze, per 106,8 ettari, trovano un pochino di tregua. Pera e mela, erbette e fiori di campo, pasta di mandorle si avvertono al naso, mentre in bocca la cremosità minerale accompagna il sorso verso la dolcezza del melone e l’aspro del pompelmo. La Rivetta è un piccolo rifugio prezioso per i sensi, custodito da Villa Sandi della famiglia Polegato.

(ns)

