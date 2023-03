Villa Sandi, Spumante Brut Opere Trevigiane Riserva 2016

Metodo Classico a base di Pinot Nero e Chardonnay, sui lieviti per almeno 60 mesi, il Brut Opere Trevigiane Riserva 2016 possiede colore giallo quasi dorato e perlage fine e continuo. Al naso, la successione aromatica passa dai cenni di crosta di pane a quelli di erbe aromatiche su una base fruttata e floreale di bella fragranza. In bocca, il vino è incisivo ma al contempo docile, con uno sviluppo continuo ed avvolgente che termina con un finale leggermente ammandorlato. La famiglia Moretti Polegato è a capo di una realtà vitivinicola che, con il tempo, ha sviluppato un articolato complesso produttivo con al centro le bollicine trevigiane. Partita dalla terra di confine tra Montello e Valdobbiadene e simboleggiata dalla splendida villa che ne rappresenta l’emblema, Villa Sandi oggi comprende un patrimonio vitato cospicuo di 560 ettari a vigneto ad occupare ampie parti della denominazione Prosecco e Valdobbiadene, per una produzione dai numeri non confidenziali di 5.600.000 bottiglie. La gamma etichette, evidentemente, trova nella Glera la varietà di riferimento, ma non mancano anche ulteriori variazioni spumantistiche e vini fermi che stanno dando buona prova di sé. Con la recente aggiunta delle etichette dell’azienda friulana Borgo Conventi - cantina di Farra d’Isonzo - acquisita nel 2019 dalla famiglia Moretti Polegato che comprende 35 ettari a vigneto nelle aree delle Doc Isonzo e Collio.

