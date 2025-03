Villabella, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2019

L’Amarone Classico 2019 possiede un profilo aromatico definito e contraddistinto da un rigoglioso e fragrante fruttato, con qualche tocco di confettura e richiami speziati, ad introdurre un sorso continuo, solido e intenso, non privo di dinamica e finezza, dal finale persistente. Vigneti Villabella è una realtà produttiva che comprende due opifici: la cantina di Calmasino di Bardolino, fondata nel 1971 dalle famiglie Delibori e Cristoforetti - tuttora a condurre l’impresa con Franco Cristoforetti e Tiziano Delibori - e Villa Cordevigo di Cavaion Veronese, per una estensione totale in vigneti di 280 ettari (di cui 220 di proprietà) e una produzione complessiva di 600.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2025