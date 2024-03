Villabella, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2019

La cantina nasce nel 1971 dalla collaborazione tra le due famiglie Cristoforetti e Delibori che hanno investito in un ambizioso progetto, capace di stare con i migliori dell’areale. La cantina Villabella può oggi contare su un patrimonio vitato di 220 ettari, da cui si originano complessivamente 600.000 bottiglie. Affinato per 36 mesi in legno di Slavonia, l’Amarone Classico 2019 possiede aromi di frutta matura, anche in confettura, alternati a sfumature speziate e con un leggero tocco di cacao e tabacco. In bocca il vino è corposo, dal carattere caldo e avvolgente, muovendosi con un sorso tendenzialmente bilanciato, fino ad un finale ampio e ancora fruttato.

(fp)

