Villanoviana, Doc Bolgheri Superiore Ferrugo 2020

Marco Belli e Barbara Monacelli sono emiliani di origine e lo spostamento dalla loro regione nativa alla Toscana è sottolineato dal nome scelto per l’azienda che hanno avviato, in qualche modo, rifacendosi all’antica civiltà Villanoviana (Villanova è frazione di Castenaso nel bolognese) da più parti riconosciuta come fase iniziale di quella Etrusca. I due coniugi - che oggi seguono in prima persona tutte le fasi produttive aziendali - sbarcano a Bolgheri nel 2006, acquisendo sei ettari di nudo terreno. Con gli anni quella terra è diventata un vigneto a biologico (coltivato a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Vermentino e dove vengono praticate tecniche particolari come la “Bokashi”, cioè il trattamento con compost naturale per migliorare le caratteristiche del terreno e rendendo le piante più resistenti ai parassiti), arrivando anche al traguardo, nel 2015, della realizzazione di una cantina, dotata di una originale struttura in ceramica capace di garantirne la ventilazione ed approdando sul mercato con i primi vini dell’annata 2016. Il Bolgheri Superiore Ferrugo 2020, Merlot in purezza fermentato in cemento e maturato in barrique per 18 mesi, profuma di erba appena tagliata, piccoli frutti rossi, spezie e tocchi mentolati. In bocca, il sorso è ben profilato, dal timbro dolce e dallo sviluppo articolato, che termina in un finale succoso e dai rimandi ancora balsamici.

