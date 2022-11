Ville d'Arfanta, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 2021

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore 2021 di Ville d'Arfanta profuma di fiori bianchi mela, pera e pesca matura, con tocchi di pane appena sfornato. In bocca, il vino è immediatamente godibile e beverino, dal sorso fragrante e continuo. Nella miriade di aziende venete, non è facile incontrare realtà in grado di vantare un’età longeva come quella della famiglia Serena che, dal 1881, senza soluzione di continuità, regge il timone di un’attività vitivinicola oggi giunta alla quinta generazione. Una realtà spumantistica, guidata da Luca Serena insieme al padre Giorgio, dal taglio prettamente commerciale e dalla produzione non proprio confidenziale, che viaggia sui 20.000.000 di bottiglie annue.

(fp)

