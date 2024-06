Villiera, W.O. Stellenbosch Chenin Blanc 2023

Villiera Wines è oggi una delle più grandi aziende dell’areale vitivinicolo sudafricano di Stellenbosch grazie soprattutto ai suoi Cap Classique (la traduzione locale del Metodo Classico) ma anche con una produzione significativa di vini fermi. L’azienda ha prodotto il suo primo Cap Classique nel 1984, ponendosi tra i pionieri in Sud Africa della spumantizzazione. L’azienda produce anche vini fermi in prevalenza ottenuti da uve Sauvignon e Chenin Blanc, Merlot e Cabernet, che si caratterizzano per il loro riflesso del terroir di Stellenbosch, ben declinato dalla cantina Villiera. I cugini Jeff e Simon Grier fondarono Villiera Wines nel 1983, intraprendendo un vasto piano di reimpianto dei vigneti, con il potenziamento e modernizzazione della cantina. Cathy Brewer-Grier si unisce successivamente al team di famiglia, che passa nel 2023 sotto la direzione della famiglia Helfrich. La sostenibilità è il principio guida aziendale, in accordo con le esigenze contemporanee e future. Lo Chenin Blanc 2023, oggetto del nostro assaggio, è ottenuto da un vitigno di origine francese (valle della Loira) ed è il vitigno a bacca bianca più diffuso in Sud Africa (conosciuto con il nome di “Steen”). I suoi profumi rimandano alla susina e al melone, alle erbe aromatiche e al bergamotto. Fresco, sapido e teso il sorso, dal buon equilibrio tra acidità e frutto, che termina in un finale persistente e dai toni agrumati.

