Vincere le sfide del presente e disegnare il futuro del vino, nel “Wine Ministerial Meeting”

A WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dall’evento che, in Franciacorta, apre i festeggiamenti per i 100 anni dell’Oiv. “L’Organizzazione Internazionale del vino è nata nel 1924 dopo una guerra, una pandemia come la spagnola e una grande crisi del settore, per comprendere come con la ricerca e l’innovazione si potesse proteggere la produzione ma anche il territorio. Questo è l’obiettivo che ci diamo anche oggi in cui si sono nuove sfide da raccogliere ed è giusto discuterne a livello internazionale. L’agricoltura unisce, va messa al centro dell’Ue. Qualcuno l’ha dimenticato e noi siamo qui per ricordarlo”.

