Vindustrious acquisisce la London Wine Fair e scrive un nuovo capitolo per la storica fiera

Con un colpo di scena che cambia il panorama fieristico del vino, la London Wine Fair passa di mano. Il 31 ottobre 2025 Hemming Group ha ceduto lo storico evento a Vindustrious, la nuova società fondata dall’attuale direttrice della fiera londinese Hannah Tovey. L’operazione, frutto di un management buyout, segna continuità e ambizione: Tovey guiderà, infatti, la fiera mantenendo l’intero team e rafforzando il ruolo dell’evento nell’industria delle bevande in vista della prossima edizione, in scena dal 18 al 20 maggio 2026 all’Olympia London.

“L’acquisizione da parte del management della London Wine Fair segna un’importante ed emozionante pietra miliare nella storia dell’evento. Il cambio di proprietà assicura che l’evento rimanga al centro dell’industria delle bevande del Regno Unito, fornendo una piattaforma senza rivali per affari, dibattiti, istruzione e networking”, spiega Hannah Tovey.

Fred Amofa, senior event sales manager Olympia London, esprime entusiasmo per il nuovo capitolo, sottolineando come “la fiera resterà nella storica sede di Olympia London e beneficerà di nuovi investimenti e di una rinnovata energia apportati dalla nuova proprietà che daranno un impulso entusiasmante alla sua attuale traiettoria ascendente”.

Copyright © 2000/2025