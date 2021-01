La vineria Portofranco si trova a Montisi, non distante da Montalcino. La gestiscono Alessandra ed Ilaria. La prima cura la parte gastronomica del locale, scegliendo prodotti biologici di piccole aziende per lo più italiane; la seconda, invece, i vini, che formano una non banale proposta fra Italia e Francia: tutti realizzati con attenzione e rispetto della vigna e del territorio:

COSA VENDE

Ancalèse, Langhe Nebbiolo 2019 - € 22,00

Un rosso capace di restituire tutte le suggestioni di una varietà affascinante

Francesco Guccione, Vino Bianco C 2017 - € 25,00

Vino siciliano senza compromessi e dalla spiccata personalità

Jean Pierre Robinot, L’Ange Vin Le Regard 2018 - € 54,00

Un rosso francese decisamente non banale, ottenuto da uve Pineau D'Aunis

Lassaigne, Champagne Le Vignes du Montgueux Extra Brut Blanc de Blancs - € 60,00

La famiglia Lassaigne è stata la prima a scommettere sul terroir di Montgueux

Monte dei Ragni, Valpolicella Classico Superiore 2016 - € 55,00

Un rosso di Valpolicella dallo stile goloso e non stereotipato

Nando, Primoska Rebula 2018 - € 20,00

Cantina del Collio che produce vini di estrema personalità

Pierre Frick, Alsace Riesling 2015 - € 32,00

Tutte le suggestioni del Riesling alsaziano, tonico, profumato e dai grandi contrasti

Scapigliata, Franciacorta Dosaggio Zero Ninfale 2016 - € 38,00

Bollicine di notevole freschezza e carattere

Slavcek, Vipavska Dolina Sivi Pinot 2015 - € 30,00

Cantina slovena che produce vini dal carattere decisamente non banale

Stefano Amerighi, Vino Bianco Noè 2016 - € 45,00

Un vino affascinante dalle suggestioni complesse, prodotto nelle Marche

COSA CONSIGLIA

Bellaria, Brunello di Montalcino Assunto 2016 - € 45,00

Tradizionale e ben centrato questo Brunello 2016

Bolsignano, Brunello di Montalcino 2015 - € 52,00

Roberto Rubegni produce Brunello di buona personalità e precisione esecutiva

Colleoni, Brunello di Montalcino Riserva 2015 - € 110,00

Un Brunello prodotto con tecniche e stile estremi nella semplicità

Conti Costanti, Rosso di Montalcino 2018 - € 28,00

Un grande classico da uno dei produttori storici di Montalcino

Fattoi, Brunello di Montalcino Riserva 2015 - € 80,00

Non mancano mai di energia e carattere i vini dell’azienda Fattoi

Fattoria del Pino, Brunello di Montalcino 2015 - € 60,00

Buone sensazioni da questo Brunello all’insegna di uno stile fine e mai sopra le righe

Il Palazzone, Brunello di Montalcino 2013 - € 60,00

Solido e intenso Brunello dalla buona tenuta nel tempo

Paradiso di Manfredi, Brunello di Montalcino 2013 - € 88,00

Carattere e particolare personalità nei vini firmati da Florio Guerrini

Querce Bettina, Brunello di Montalcino 2013 - € 55,00

Un Brunello di Montalcino dal carattere sapido e dai profumi di bella definizione

San Lorenzo, Brunello di Montalcino 2015 - € 44,00

Sono Brunello soldi e definiti quelli prodotti dalla famiglia Ferretti

Copyright © 2000/2021