Vinerie Vinvoglia - San Bonifacio (VR)

Indirizzo: via Trento, 4/6/8

Vinerie VinVoglia è un punto di riferimento creato da Massimo e Federico per gli amanti del buon vino di San Bonifacio, in cui è possibile trovare i migliori vini italiani e internazionali e gustare piatti preparati con ingredienti di prima scelta. Molto più di un semplice negozio di Vini è un establishment in cui vengono organizzati degustazioni, eventi e incontri dedicati al vino:

COSA VENDE

Tommasi, Verona Rosso Crearo Conca d’Oro 2017 - € 26,00

Ben riuscito uvaggio a base di Corvina, Oseleta e Cabernet Franc

Viviani, Valpolicella Classico Superiore Corte Giara Campo Morar 2017 - € 27,50

Valpolicella corposo ottenuto con il “ripasso” sulle vinacce dell’Amarone

Scriani, Valpolicella Classico Superiore 2018 - € 13,00

Rosso intensamente profumato e dal sorso sapido

Corte Sant’Alda, Valpolicella Superiore Mithas 2018 - € 75,00

Sempre di grande carattere le etichette prodotte da Marinella Camerani

Poliziano, Toscana Le Stanze del Poliziano 2018 - € 63,00

Il supertuscan più conosciuto prodotto a Montelpulciano

Tommasi, Verona Rosso Terra dei Ciliegi 2020 - € 10,50

Rosso immediatamente piacevole, compagna fedele di mille abbinamenti

Allegrini, Corvina Veronese La Poja 2017 - € 100,00

Una delle etichette storiche del nuovo corso enoico del Veneto

Quintarelli, Valpolicella Classico Superiore 2015 - € 100,00

Classico inossidabile del Veneto enoico

Maxim Blin, Champagne Brut Carte Blanche 2021 - € 36,00

Freschezza e profondità tipica dello spumante francese per eccellenza

Vignerons De Mancey, Borgogna Pinot Nero 2021 - € 29,00

Il Pinot Nero declinato come solo i francesi riescono a fare

COSA CONSIGLIA

Cantina del Castello, Soave Classico Castello 2022 - € 11,50

Beva scorrevole e rilassata per questo Soave ben realizzato

Pieropan, Soave Classico 2022 - € 14,50

Probabilmente l’etichetta più significativa tra i bianchi scaligeri

Cantina di Castelnuovo, Soave 2022 - € 6,50

Vino dall’invitante rapporto qualità/prezzo

Ongaresca, Pas Dosé Sessanta 2016 - € 26,50

Metodo Classico ben eseguito, a base di Chardonnay e Pinot Nero

Sacramundi, Lessini Durello Pas Dosé Merum 2017 - € 35,00

Piacevole bollicina dal carattere fragrante e saporito

Tenuta Sant’Antonio, Veneto Bianco Tèlos 2021 - € 17,00

Bianco da uve Garganega e Chardonnay di buona esecuzione

Santa Cristina, Lugana 2022 - € 19,00

Non delude mai il Lugana di casa Zenato

Fraccaroli, Lugana Pansere 2022 - € 10,00

Turbiana in purezza fresco, immediatamente piacevole e saporito

La Manèga, Franciacorta Brut Satèn - € 27,50

Pinot Bianco e Chardonnay di buona definizione complessiva

Antica Fratta, Franciacorta Brut Cuvée Real 2021 - € 32,00

Metodo Classico dal sorso fresco e raffinato

