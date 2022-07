Vinificio - Roma

A Roma, “Vinificio”, diretta emanazione del Pastificio San Lorenzo, storica insegna capitolina, è dedicato agli appassionati del vino naturale e del bere in un determinato modo. Ma non solo. Lo chef Alberto Mereu propone una cucina di prodotto, fatta di ricerca maniacale della materia prima e fortemente legata al territorio. Tre le offerte: “Tapas”, “Bottega” e “Cucina”. La prima è dedicata al bancone, con baccalà mantecato e peperoni marinati, pomodoro infornato alla pizzaiola e pecorino stagionato, fegatini di pollo e carciofo alla romana, caprino “selezione Pira” e zucchine scapece, “tonno” di maiale e pomodori verdi in conserva. La seconda ai salumi e formaggi di alta qualità, selezionati da produttori artigianali. Infine la terza con i piatti dello chef, un mix di main course di piccole dimensioni, fritti e sandwich, come il krapfen di aringa affumicata, il pescato in saor, la bouillabaisse di cozze e patate fritte, la tartelletta con crudo di manzo e spuma di patate al forno, l’anatra, finocchi e burro acido.

Copyright © 2000/2022