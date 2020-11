Vino, 7 cantine italiane su 10 in perdita nel 2020, soprattutto piccole. L’analisi Vinitaly-Nomisma

Denis Pantini a WineNews: “difficile fare una stima delle perdite, ma l’anno potrebbe chiudersi intorno al -10-15% complessivo. Ha sofferto soprattutto chi era focalizzato in horeca e vendita diretta. Ma la pandemia ha accelerato alcuni processi, come gli investimenti in digitalizzazione. Le imprese, per il futuro, chiedono anche maggior sostegno alle istituzioni, a partire dalla possibilità di poter utilizzare i fondi Ocm promozione anche per in Paesi europei, e non solo extra Ue”.

