Vino, anche l'e-commerce, nel 2023, rallenta. Ma resta sopra ai livelli pre-covid del 2019

Le prospettive del canale, esploso in pandemia, ma ancora minoritario, secondo Christian George Guiggiani, Chief Sales Officer di Vino.com, tra i leader del mercato italiano. “Vanno soprattutto i prodotti di fascia medio-altra, spumanti in primis, che vivono un'epoca d'oro, trainati, nel nostro caso, da Champagne e Franciacorta, e dal metodo classico in generale. Le prospettive sono positive: i Millennials stanno finalmente arrivando sul mercato, e spendono di più, on line, delle altre generazioni. Pensiamo ad espanderci in Europa, e forse anche oltre Oceano” ...

Copyright © 2000/2023