Vino, dall’8 dicembre le informazioni nutrizionali in etichetta. Ecco cosa cambia

A WineNews il nuovo regolamento Ue, a cui il settore guarda con qualche incertezza, la spiegazione dell’avvocato Marco Giuri (Studio Giuri di Firenze). “In etichetta cartacea andranno sempre tutte le indicazioni obbligatorie fra cui il valore energetico, mentre per tutti gli ingredienti e la tabella nutrizionale sarà possibile utilizzare il Qr code, con piattaforme digitali che potranno tradurre automaticamente in tutte le lingue Ue. Ci sarà qualche difficoltà iniziale, come per tutte le novità che cambiano il quadro normativo, ma poi le cose sono certo andranno a regime”.

