Vino e aste, un nuovo player italiano a vocazione internazionale, “Romani & Bertolami Fine Auction”

Se il mercato del vino, in generale, è in difficoltà, la voglia dei collezionisti di accaparrarsi bottiglie rare e preziose resta forte. E, mettendo insieme due esperienze consolidate, nasce un nuovo attore nel panorama delle aste enoiche, ovvero “Romani & Bertolami Fine Auction”, un nuovo polo italiano delle aste di fine wine e spirits con vocazione internazionale, frutto della collaborazione tra Raimondo Romani, titolare della prima casa d’aste italiana specializzata in vino (G&R Wine Auction), fondata a Roma e presente ad Hong Kong dal 2011, e Bertolami Fine Art, anche quest’anno inclusa dagli analisti del mercato dell’arte nell’elenco delle più importanti case d’asta italiane.

“La Romani & Bertolami Fine Auction nasce per rispondere al cambiamento del mercato dei fine wine, manifestatosi dopo la pandemia ed intensificato con la nuova presidenza Usa, che ha arrestato, se non invertito, quel processo di globalizzazione, avviato negli Anni Novanta del Novecento, che sembrava avrebbe portato inesorabilmente ad una standardizzazione dei prezzi e della domanda di fine wine & spirits su diversi mercati dove, invece, oggi si registrano ormai tendenze molto diverse che impattano in modo sempre più significativo sulla domanda, quindi sui prezzi, non solo in base alla tipologia del vino o all’etichetta, ma anche a seconda delle annate e dei formati”, spiega una nota. Nel primo trimestre di attività, ottobre-dicembre 2025, grazie alla ripartizione dell’offerta in base alle specifiche tendenze e la conseguente domanda dei diversi mercati, Romani & Bertolami Fine Auction, con due vendite ad Hong Kong ed una a Roma, “ha massimizzato i prezzi di aggiudicazione raccogliendo oltre 750.000 euro”.

Con alcuni lotti che hanno registrato incrementi sensibili delle quotazioni di aggiudicazione su base d’asta. Ad Hong Kong, per esempio, Romani & Bertolami Fine Auction evidenzia il +209% per una bottiglia di Barbaresco Riserva Asili 1967 di Bruno Giacosa (1.100 euro il prezzo di aggiudicazione), il +155% per 3 bottiglie di Barolo 1971 di Giuseppe Mascarello (778 euro), ma anche il +86% per 3 bottiglie di Barolo Riserva Granbussia 1995 di Aldo Conterno (723 euro), il 45% per 2 bottiglie di Barolo Monfortino 1964 di Giacomo Conterno (2.200 euro) e il +44% per 3 bottiglie di Barolo Tre Tine 2010 di Giuseppe Rinaldi (880 euro). Mentre a Roma spicca il +136% per una bottiglia di Richebourg Henri Jayer 1985 (16.250 euro), il +88% per una bottiglia di Musigny Roumier 1999 (7.500 euro) e il +67% per 3 bottiglie di Masseto 2015 (67%), ma anche il +38% per una bottiglia di Whisky Gran Reserva 18 YO Single Malt Macallan 1979 (4.500 euro).

“Solo per dare delle indicazioni di massima, premettendo che il mercato al tempo dei social è in costante e rapida evoluzione, se da una parte - sottolinea Romani & Bertolami Fine Auction - abbiamo registrato in Asia una rinnovata attenzione per i fine wine nostrani da monovitigno, con il Nebbiolo in testa, grazie al crescente interesse per questa tipologia da parte dei Millennials, ma anche della Generazione Z asiatica, dall’altra parte in Occidente, dove il mercato è ancora dominato dai Boomers e dalla Generazione X, resta buona la domanda per la grande Francia ed i Supertuscan, che invece, in Asia, hanno mediamente quotazioni più competitive di quelle attualmente riscontrabili anche in Francia e Italia. Si segnala anche un maggiore interesse per i grandi formati in Europa rispetto all’Asia”. Ancora, spiega Romani & Bertolami Fine Auction, “guardando poi alle singole annate dei vini italiani si riscontra, ad esempio, un maggiore apprezzamento per l’annata 1997 in Europa rispetto all’Asia, dove, invece, la 2000 attira più interesse”.

“In una battuta: dalla globalizzazione siamo passati alla “geopardizzazione” del mercato, che è certamente un cambiamento importante e direi inimmaginabile qualche anno fa, ma, come abbiamo potuto verificare, se ben gestito, può essere foriero di grandi opportunità”, commenta Raimondo Romani. E, intanto, il 27 gennaio, a Roma (Palazzo Caetani Lovatelli), sarà di scena l’open day per le valutazioni dei lotti per le prossime aste (info@rbfineauction.eu).

Copyright © 2000/2026