Vino e comunicazione, solo un terzo dei termini usati dagli esperti è capito dai non esperti

A WineNews Roberto Burro, docente di psicologia all’Università di Verona e del Cognitive Metrix Group. “Il linguaggio per le descrizioni sensoriali parlato tra specialisti è importante, ma ne serve un linguaggio diverso per parlare ai consumatori, che spesso non capiscono o capiscono cose diverse da quelle che si vogliono dire. Cerchiamo di profilare i consumatori dalla loro personalità, e non più per età o sesso”.

