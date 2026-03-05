Vino e giovani: il focus Assoenologi nel Forum di Firenze, il 13 marzo

“Non possiamo limitarci a parlare ai giovani, dobbiamo imparare ad ascoltarli. Il vino è cultura, identità, territorio, ma è anche responsabilità. Serve un linguaggio chiaro, fondato su evidenze scientifiche e non su pregiudizi, per accompagnare le nuove generazioni verso un consumo consapevole, lontano dagli eccessi e vicino alla conoscenza”. A dirlo Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi, nel lancio del Forum Assoenologi “Vino e Giovani: un incontro tra cultura e responsabilità”, che sarà di scena a Firenze, venerdì 13 marzo, a Palazzo Medici Riccardi, dove sarà presentato anche il Congresso nazionale Assoenologi n. 79 a Conegliano (28-30 maggio).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ascoltare la voce di una generazione che si confronta con il vino con curiosità, senso critico e attenzione alla salute e alla sostenibilità. Comprendere i nuovi modelli di consumo e promuovere una cultura consapevole significa mettere al centro i giovani, le loro testimonianze dirette e il confronto con il mondo scientifico, accademico e dell’informazione.

Sul palco, con il presidente Assoenologi Riccardo Cotarella e Dario Nardella, eurodeputato al Parlamento Europeo, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e già sindaco di Firenze, moderati dal giornalista di La7 Andrea Pancani, dopo testimonianze a cura di “Assoenologi Giovani”, si confronteranno il celebre ed autorevole medico e specializzato in scienza dell’alimentazione, Giorgio Calabrese (su vino e salute, tra evidenze scientifiche e percezione), Dario Stefàno, presidente del Centro Studi Enoturismo Università Lumsa di Roma, Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei consumi e neuromarketing alla Iulm di Milano, e Niccolò Lazzari, giovane enologo e content creator a tema vino sui social media. Con, tra le altre cose, la presentazione del progetto “Cannonau, un vino giovane”, promosso da Sardegna Ricerche, in collaborazione con il Brainlab dello Iulm Milano, Università di Cagliari e Ied.

