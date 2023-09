Vino e lavoro, le cantine hanno il focus su marketing e commerciale. Ma resta il nodo manodopera

A WineNews le riflessioni di Andrea Pecchioni, fondatore di “Wine Job”, la prima ed unica realtà specializzata sul fronte del lavoro nella filiera vitivinicola. “Nel settore c’è sempre dinamismo, soprattutto sul fronte del marketing e dell’export, ma la formazione è fondamentale, il mercato chiede sempre più preparazione. Per i lavori manuali, come in altri settori, però, c’è difficoltà a trovare manodopera, soprattutto in campagna”. E ad ottobre, a Firenze, torna il Master in Marketing Internazionale del Vino.

