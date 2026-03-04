Vino e medaglie: il Prosecco Doc brinda anche ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026

Dopo l’incetta di medaglia che l’ha vista terminare al n. 4 nel medagliere dietro alla Nazione regina degli sport invernali, la Norvegia, a colossi sportivi come gli Usa, e davanti, per numero di medaglie complessive, ai Paesi Bassi, l’Italia dello sport, ora guarda con speranza di nuovi trionfi ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che prenderanno il via ufficialmente il 6 marzo, e vedranno gli atlteti in gara fino al 16 marzo. E nei calici, ancora una volta, il brindisi ufficiale sarà quello del Prosecco Doc, già protagonista dei Giochi Olimpici da poco conclusi, grazie ad un investimento monstre, il più grande per la storia della denominazione-locomotiva del vino italiano, intorno agli 8 milioni di euro.

“I Giochi Paralimpici esprimono valori in cui crediamo da sempre: la capacità di perseguire l’eccellenza con determinazione, di non fermarsi davanti alle difficoltà, di fare del proprio meglio in ogni condizione. Essere Official Sparkling Wine di Milano Cortina 2026 significa per noi portare in una vetrina di risonanza mondiale un prodotto che nasce da un territorio, da una comunità e da generazioni di lavoro condiviso. Non è un riconoscimento che riceviamo: è un impegno che rinnoviamo”, ha commentato Giancarlo Guidolin, presidente Consorzio di tutela della Doc Prosecco.

Con un brindisi che è stato celebrato oggi, nel centro storico di Treviso, città capoluogo tra le 9 province della denominazione Prosecco Doc e sede del Consorzio di tutela, alla presenza della “Fiamma Paralimpica”, alla presenza, tra gli altri, dei vertici del Consorzio, della città, del Coni e di Paolo Tonon, atleta Paralimpico di tiro con l’arco, medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024. Per tutta la durata dei Giochi Paralimpici (6-15 marzo), Prosecco Doc sarà presente al bar ufficiale di Casa Italia alla Galleria FarsettiArte di Cortina d’Ampezzo, dove una carta dedicata raccoglie le referenze delle 16 aziende del Consorzio (Brilla! Cà di Rajo, Cantine Maschio, Casa Vinicola Bosco Malera, Italian Wine Brands, La Marca, Le Rughe, Masottina, Mionetto, Pitars, Ponte 1948, Serena Wines 1881, Torresella, Villa Sandi, Val d’Oca, Valdo), e nelle aree hospitality allestite nelle venue di gara. Mentre continueranno le altre attività di comunicazione negli Aeroporti di Treviso, Venezia, Orio al Serio e Milano Malpensa, e le iniziative nel cuore di Milano e non solo.

Copyright © 2000/2026