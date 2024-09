Vino e musica? “L’amore che ci metti li differenzia e valorizza rispetto a ciò che già c’è”

WineNews è con Saturnino Celani, in arte Saturnino, bassista di fama mondiale, conosciuto anche per la lunga collaborazione con Jovanotti, che, a Bolgheri, ha parlato del buon fare italiano, che è rigore insieme a creatività, nella musica e nel vino: “ho smesso di bere alcolici a 18 anni, ma non ho mai smesso di offrire, quando c’è una cena a casa o vado da qualche amico, dell’ottimo vino. Credo sia la vera “bevanda alternativa”, sia del passato che del futuro”. Cosa accomuna arte e vino, secondo il bassista? “ L’amore che ci metti: che fa la differenza e li rende unici” (ph credits: Mamma Jumbo Shrimp).

