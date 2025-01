“Vino e sostenibilità? Grandi aziende più avanti, ma il settore capisca che non c’è alternativa”

“Tra sostenibilità e mondo del vino il percorso è in atto e le grandi aziende sono più avanti rispetto alle piccole. Ma importante è far passare il messaggio che la sfida esiste: se il settore non è attrezzato potrebbero esserci accorpamenti tra imprese che cambierebbero lo scenario del vino. Vogliamo mantenere la biodiversità e il legame con il territorio? Sì. Ma gli imprenditori devono dimostrare di essere veramente sostenibili. Non ci sono alternative.” A WineNews, direttamente da “Wine&Siena”, Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima, e coordinatore dello studio Osservatorio Divino 2025.

