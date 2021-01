Vino e tartufo, insieme tra promozione e una guida per abbinarlo e trovarlo al ristorante

“Vino e tartufo sono emblemi del made in Italy, e li racconteremo in Italia e nel mondo con la prima guida del tartufo (in uscita entro fine 2021), firmata dall’Accademia con Ais - Associazione Italiana Sommelier, con i ristoranti gourmet e i vini, sempre italiani, in abbinamento. È la prima guida al mondo per consumatori, clienti e gourmet innamorati del tartufo, con baluardi della ristorazione in Italia e nel mondo. E il tartufo sarà anche protagonista degli eventi promozionali del Ministero dell’Agricoltura, in Italia e all’estero”.

