Vino in Uk? Il preferito è il bianco, vitigno più amato il Sauvignon Blanc. E Bordeaux al top

Il preferito dall’89% degli intervistati è il vino bianco, seguito dal rosso e dal rosè (entrambi all’81%). Poi gli spumanti (78%), lo Champagne (72%) e più staccati gli orange wines, un tempo considerati una scelta di nicchia, e che oggi attirano il 30% del campione composto da 1.000 britannici tra i 18 e i 65 anni. Ecco alcuni dei numeri contenuti nel “Wine & Drinks Barometer” 2025, un’indagine realizzata dall’agenzia specializzata Sowine in collaborazione con la piattaforma di analisi dei dati Dynata, e pensata per comprendere meglio le abitudini dei consumatori di vino all’interno del mercato Uk.

Con focus particolare sulla Francia, che ha nel Regno Unito il terzo mercato principale per le esportazioni: lo stesso ultimo gradino del podio che si legge nelle liste commerciali dell’Italia e che nel 2024 è valso per lo Stivale 851 milioni di euro, secondo i dati Istat analizzati da WineNews, confermandosi partner straniero fondamentale per il mercato enoico tricolore, dopo Stati Uniti e Germania, anche a Febbraio 2025, nonostante un leggero e prevedibile calo dei numeri dopo la partenza sprint (di tutti) a Gennaio.

Posto, dunque, che bianchi, rossi e rosè sono i preferiti dai britannici - e anche che il vino è la bevanda preferita dai consumatori, con il 54% delle preferenze davanti a birra (51%) e cocktail (31%), il vino in Uk conquista uomini e donne in misura quasi uguale (rispettivamente 57% e 52%) ed è particolarmente popolare nella fascia nella fascia 50-65 anni (61%). Anche se è il rosso che si distingue per un consumo più frequente: il 33% degli intervistati dichiara di berlo almeno una volta a settimana, mentre spumanti e champagne sono considerati vini da occasioni speciali con oltre il 40% dei britannici che dice di consumarli solo poche volte all’anno. Curioso il dato “culturale”: la maggior parte dei bevitori britannici (56%) ammette con modestia di essere solo un “principiante” in termini di conoscenza del vino, con il 40% che si è detto “appassionato informato” e solo il 4% si è attribuito il titolo di “intenditore”. I vini a basso contenuto alcolico suscitano il maggior interesse (33%), seguiti da quelli prodotti con vitigni antichi o resistenti (32%) e i cocktail a base di vino come lo spritz o il French 75 (31%). Ma c’è anche un 28% di consumatori che dichiara di non essere interessato a queste innovazioni, evidenziando un segmento di mercato ancora legato a forme più tradizionali di consumo.

Ma, a proposito di vitigni, quali sono i preferiti ? La ricerca insiste sulla Francia, pertanto in testa troviamo il Sauvignon Blanc, con il 31% delle menzioni. Segue da vicino il Merlot, con il 29%, mentre il Pinot Nero si posiziona, al terzo posto, con il 25%. Lo Chardonnay, un altro classico dei vigneti francesi, è scelto dal 26% dei consumatori, insieme al Cabernet Sauvignon, con il 21%. Il vino che va per la maggiore nel Regno Unito, invece, è il Bordeaux, con il 36% che lo indica come scelta preferita. Lo Champagne segue da vicino, con il 31%, confermando il suo status iconico sulla scena vinicola mondiale. A distanza, la Valle del Rodano ottiene il 12%, la Provenza il 10% e la Borgogna il 9%. Anche il Beaujolais e la Valle della Loira si fanno notare, entrambi con l’8%, dimostrando la varietà delle regioni vinicole francesi che conquistano il palato britannico. Intrigante, infine, è la discrepanza tra vitigni preferiti e i vini più amati: nonostante, infatti, il Sauvignon Blanc sia la varietà di uva prescelta, solo l’8% degli intervistati indica come prediletti i vini della Loira, nota per le sue regioni produttrici di Sauvignon Blanc, come Sancerre e Pouilly-Fumé. Così come, sebbene Merlot (29%) e Cabernet Sauvignon (21%) non fossero al primo posto, Bordeaux - patria nobile di queste uve rosse - è risultata la Regione vinicola più apprezzata dal sondaggio, con oltre un terzo (36%) che l’ha indicata come prima scelta. Al secondo posto si è piazzata la Champagne, con il 31%, seguita a distanza dalla Valle del Rodano (12%) e dalla Provenza (10%). E, nonostante sia amato dal settore vinicolo per la sua complessità, la sua longevità e anche rarità, il vino di Borgogna è stato menzionato solo dal 9% degli intervistati.

