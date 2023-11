“Vino low e no alcol? Non possiamo proibire ciò che l’Europa autorizza, ma per me non è vino”

A WineNews, dal Congresso Assoenologi a Brescia, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: “il valore aggiunto dell’Italia è la qualità, e il vino privato dell’alcol non è un prodotto di qualità come lo intendiamo noi”. E a chi chiede se, però, l’Italia non stia perdendo quote di mercato in un segmento in cui tanti altri Paesi, anche europei, investono, Lollobrigida risponde: “non sono così convinto che ai produttori italiani convenga investire in questo segmento di mercato” ...

