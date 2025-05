Vino, nella riforma della Pac si inizia a discutere di “prezzo consigliato” e di “prezzo minimo”

Mentre l’agricoltura europea attende con qualche apprensione che la Commissione Ue si pronunci in maniera ufficiale sul prossimo bilancio comunitario, sperando che voci specifiche ed importantissime di bilancio come la Pac (Politica Agricola Comunitaria) non confluiscano in un fondo unico che cambierebbe di molto le carte in tavola, c’è chi vorrebbe introdurre nella riforma della Pac anche la possibilità di introdurre un “prezzo consigliato” per i vini a denominazione di origine, se non un vero e proprio “prezzo minimo”, apprende WineNews da fonti di Bruxelles. Un percorso che è solo agli inizi, ma di cui si comincia a discutere, in ogni caso, con la proposta che arriverebbe, in particolare dall’interprofessione francese, che su alcune denominazioni o fasce di prezzo, come i vini entry level di Bordeaux, sta vivendo una fase di crisi profondissima, tra piani di espianto, proteste anche violente per i vini a basso prezzo importati dalla Spagna e rivenduti dalla Gdo a prezzi non remunerativi per i viticoltori, e così via.

Ma se la via di un “prezzo consigliato”, per quel che vale, sembra non semplice, ma percorribile con minori difficoltà, decisamente più complicata sarebbe quella di un “prezzo minimo”, oggi impossibile da fissare per legge, e la cui utilità andrebbe poi valutata alla luce di molti fattori, a partire alla variabilità del valore del vino nella stessa denominazione, a seconda della qualità riconosciuta, del prestigio e anche del valore del brand aziendale, peraltro in un contesto veramente difficile per il mercato del vino, e di grande cambiamento. Ma il tema è sul tavolo, e sarà importante, per tutta la filiera, seguirne le evoluzioni.

