“Vino perla dell’agricoltura Toscana, mettiamo le imprese nelle condizioni migliori”

Il presidente del Consiglio Regionale e candidato alla presidenza Eugenio Giani: “il vino è pilastro della nostra economia, del nostro export e del racconto della Toscana in tutto il mondo. In tanti territorio crea valore aggiunto in simbiosi con la storia, la cultura ed il paesaggio. Ed il Chianti Classico merita il riconoscimento Unesco”.

