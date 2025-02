“Vino toscano: qualità e tecnologia per un futuro degno del suo passato e reagire alle difficoltà”

A Winenews Stefania Saccardi, assessore all’Agricoltura della Regione, da PrimAnteprima, che ha dato il via alla “Settimana delle Anteprime”. “Siamo contenti di come sta reggendo il vino della Toscana, in un quadro internazionale non brillante, ma non bisogna cullarsi sugli allori. Dobbiamo lavorare sulla qualità, e investire sul rinnovo di vigneti e cantine, per tenere insieme la storia e l’innovazione, per esaltare ancora di più il valore della viticoltura della Toscana”.

