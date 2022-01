Vino, uve e agroalimentare: la nuova normativa su tempi di pagamento e pratiche sleali

Norme più chiare, sanzioni e controlli: il decreto 198/2021, che manda in pensione “l’articolo” 62, spiegato dall’avvocato Marco Giuri. Una nuova legge che recepisce una direttiva europea, e che fa più chiarezza tra quello che si può fare e quello che non è consentito (come il “conto vendita”, salvo precisi accordi tra le parti e solo in forma scritta), ma che è arrivata in un momento delicato per il mercato, dove nel rapporto tra fornitori (i produttori) e i clienti (Gdo in testa), pesa il rincaro dei costi di energia e trasporti.

