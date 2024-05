Vitigni, denominazioni, Uga, alcol: riflessioni intorno al vino con il professor Maurizio Ugliano

Il futuro del settore, alle prese con tante sfide, dalla vigna al mercato, secondo il docente di Enologia all’Università di Verona. “Serve un approccio olistico, e non settoriale, come a volte anche noi ricercatori abbiamo. Le soluzioni sono complesse e chiamano in causa più aspetti contemporaneamente. Ma bisogna avere il coraggio di rimettere in discussione cose che andavano bene nel passato, ma che oggi, in una situazione cambiata, dal clima al mercato, non sono più al passo con i tempi”

