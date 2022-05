Vitique - Greve in Chianti (FI)

Alle porte del Chianti Classico, prima della deliziosa Greve, si trova Vitique. Lo stile è Santa Margherita, by Marzotto’s Family, che installa in campagna una parentesi di ristorazione "urbana", alla ricerca di una stella polare. Il Menù di Antonio Guerra ruota intorno alle stagioni, con la mano leggera che si concentra sui classici della Toscana, selvaggina in primis, ad orpelli in tre ingredienti, appannaggio dei grandi primi. La sala e il servizio sono d’elite. Il resto è Lamole di Lamole, tutt’altro che noia. Dal burro a nuvola, al pane fatto a mano, ai piatti e ai piattini che si dispongono sulla tavola lungo tutta la degustazione, si intuisce che Vitique gioca una partita alla ricerca di un’espressione contemporanea di stile toscano, in un percorso di attenzioni dedicate ad ogni fase del pasto. Antonio Guerra, lo chef, giovane e preciso, ha un cammino davanti che si scriverà solo se avrà il coraggio di chiedere il più possibile a se stesso e al destino, perché le basi sono solide.

(Gilberto Bertini)

Copyright © 2000/2022