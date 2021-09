Vittorio Emanuele - Verona

Il Caffè Ristorante Vittorio Emanuele di Verona rimanda decisamente alle sfarzose atmosfere di un’epoca antica, a partire dall’arredamento decisamente classicheggiante. In più c’è l’affaccio su piazza Bra, cuore della città Scaligera, all’ombra dell’Arena. E poi un menù, sia di terra che di mare, che fonde l’antica tradizione culinaria veronese con quella di più ampio respiro internazionale, ma sempre dal tocco classico e rassicurante. Mai uguale a sé stesso e scandito dall’avvicendarsi delle stagioni con i sapori che cambiano, sempre guidato da un unico comune denominatore, quello dell’eccellenza. Ecco allora il Tortino di melanzane alla parmigiana, con crema di pomodori e pesto al basilico; il Culatello di Zibello con giardiniera della casa; i ravioli della casa al tartufo nero fresco; i tortellini di Valeggio con burro e salvia; il carrè di agnello alla senape in crosta di pistacchi; il filetto “Vittorio Emanuele”, con riduzione al Porto, fichi secchi e scaloppa di foie gras e, per finire, una sontuosa Sacher torte.

