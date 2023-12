Viva Il Bistrot - Noto (SR)

via Rocco Pirri, 19

A Palazzo Nicolaci, il più bel palazzo barocco di Noto, ha aperto Viva Il Bistrot di Viviana Varese, chef stellata del Viva di Milano innamorata della Sicilia (fa seguito al W Villadorata Country Restaurant guidato dal resident chef Matteo Carnaghi nelle colline della Val di Noto, “culla” del Nero d’Avola). Qui, con l’executive chef Ida Brenna, piatti attenti ai Presìdi Slow Food, la carta dei vini dei Paesi del Mar Mediterraneo della sommelier Valentina Rizzi, arte contemporanea e progetti lavorativi solidali, trovate un luogo dal “sapore” unico, come la Pizza fritta con farina Senatore Cappelli Mulino “La Timpa”, variazione di pomodori e stracciatella siciliana; il Polpo in insalata con patate, citronette e salicornia; le Arance in insalata con finocchio, cipolla, mandorle di Noto e finocchietto; i Gamberi con gazpacho di pomodoro, ricotta di pecora; l’Anellino con fagiolo Badda Presidio Slow Food, cozze e prezzemolo; e la Brioche siciliana con gelato alla vaniglia e zabaione caldo.

