Vivo - Milano Moscova

È da poco aperto a Milano il ristorante Vivo, il secondo dei fratelli Manno nella capitale dell’Italia produttiva e il quinto in Italia. Una famiglia di pescatori alle spalle, che dal 1904 ha trasmesso di generazione in generazione l’amore per il mare, per l’arte della pesca e per la materia prima del pesce stesso, fino ad arrivare a oggi. Da qui, l’esigenza di far conoscere agli amanti della buona cucina, i piatti tipici dei pescatori dell’Argentario; un progetto che ha lo scopo di onorare il mestiere del pescatore e allo stesso tempo comunicare, attraverso la cucina, l’importanza della filiera corta, che attribuisce una qualità superiore al prodotto ittico. Vivo, di nome e di fatto, verrebbe da dire, proprio per il rispetto con cui il pesce e i piatti vengono trattati e concepiti, dal mare alla padella. I piatti proposti hanno sempre una storia da raccontare, mai banale e mai scontata; è il sapore del vero pesce, pescato poche ore prima e portato in tavola. Un locale che profuma di mare, con la cucina degli Chef Benedetto e Alessandro.

