Wine Bar Cugini di Torino - Nizza Monferrato (AT)

Il “ristorante per aperitivi” Cugino di Torino di Nizza Monferrato, aperto dal tardo pomeriggio, possiede uno stile informale che ne consolida l’appeal, declinato su quattro ambienti distinti, per Gin-Tonic, Wine-Bar, Tea Room e Wine Shop, offrendo in più un abbondante aperitivo oppure una cena. Protagonista assoluto il vino, con una carta molto ricca naturalmente incentrata sulle etichette del territorio, ma che non si fa scappare anche uno sguardo a tutto tondo sul meglio dell’enologia italica e su una mirata quanto, anch’essa, sostanziosa offerta di vini esteri, soprattutto francesi, con lo Champagne come protagonista. I piatti sono curati e le materie prime di buona qualità con uno sguardo particolarmente attento sui salumi e i formaggi, a popolare un menù sfizioso incentrato anche su elementi culinari più esotici, ad accompagnare un’offerta di mare molto invitante. Punto di forza del locale il “Barberatonic”, cocktail in cui si mescola la tonica con la Barbera chinata, ideato da Cugini di Torino.

