“Wine2Wine Exhibition” e “Opera Wine” by Vinitaly, tra digitale e fisico, per il rilancio del vino

A WineNews il dg Veronafiere Giovanni Mantovani: “evento che nasce dall’ascolto delle esigenze delle imprese in questi mesi difficili, per far ripartire il business e la comunicazione del vino italiano nel mondo. In futuro le fiere dovranno essere un network tra produttori e mercati attivo tutto l’anno, con la fondamentale presenza fisica negli eventi affiancata dal digitale e da contenuti utili alle imprese”.

