WineNews, a tu per tu, con il nuovo Master of Wine italiano, e primo enologo, Pietro Russo

A WineNews, il nuovo Master of Wine Pietro Russo, primo enologo d’Italia (di Donnafugata, ndr) e terzo italiano nell’Institute of Masters of Wine, su cosa vuol dire per l’Italia questo riconoscimento, il suo profilo, tra visione ampia e specializzazione in territori e denominazioni, sul momento che i nostri vini stanno vivendo sui mercati e su quali sono quelli del momento, ma anche i “grandi classici” e il peso dei “marchi forti” nella loro affermazione, e cosa serve alle aziende, che hanno lavorato tanto in qualità, per affermarsi definitivamente come modello internazionale.

