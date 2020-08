Zaccagnini, Doc Montepulciano d'Abruzzo Chronicon 2016

Ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti che circondano la cantina di Bolognano, il “Chronicon” matura per 12 mesi in barrique di secondo e terzo passaggio. Classica interpretazione del Montepulciano come vino soprattutto caratterizzato da ricchezza ed intensità, la versione 2016 profuma di frutti di bosco maturi e spezie con affumicature a sostegno. In bocca, il vino è carnoso e pieno, dalla trama tannnica fitta e morbida e dal finale largo e dai ritorni fruttati. Nata nel 1978 per volontà di Ciccio Zaccagnini e oggi condotta dal figlio Marcello con l’ausilio tecnico del cugino Concenzio Marulli, è una di quelle realtà abruzzesi che ha visto una cresciuta rapida quanto continua, raggiungendo attualmente i 300 ettari di vigneto per una produzione di 1.500.000 bottiglie. Siamo nel territorio del Comune di Bolognano, in provincia di Pescara, paese che funge da cerniera tra le prime propaggini della Majella e l’Adriatico. È qui che nascono alcuni dei più interessanti Montepulciano di tutta la denominazione, capaci di essere contemporanei nello stile senza però mai perdere di vista la tradizione di questi luoghi. Ad affiancarli Zaccagnini propone un portafoglio etichette che privilegia i vitigni locali, ma non mancano le principali varietà vitate internazionali, passando da quelle bottiglie caratterizzate dal “tralcetto”, simbolo di continuità tra il vino nel bicchiere e la pianta da cui deriva.

