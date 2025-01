Zaccagnini, Vino De-alcolato Rosso Tralcetto 0.0 %

La storica cantina abruzzese Zaccagnini, divenuta parte del gruppo ARGEA nel 2023, è conosciuta dal grande pubblico per la sua linea Tralcetto, con il distintivo piccolo tralcio di vite legato attorno al collo della bottiglia. Tra le nuove proposte della cantina è sicuramente di interesse il Tralcetto Rosso Zero Alcol, un vino de-alcolato per un trend sempre più popolare, almeno a quanto si legge dalle preoccupate e apocalittiche previsioni legate al vino italiano da parte di enti, organismi professionali e stampa di settore. Il Tralcetto Rosso Zero Alcol viene prodotto tramite un avanzato processo di de-alcolizzazione, reso possibile da una distillazione a colonne di evaporazione sottovuoto. Inizialmente il vino viene trasferito in una colonna conica, dove avviene la prima fase di distillazione: qui gli aromi volatili si trasformano in vapore e vengono raccolti attraverso una tecnica di condensazione, per essere reintegrati successivamente, preservando i profumi intensi del vino originario. Nel secondo passaggio produttivo, a una temperatura gradualmente crescente, viene avviato il processo di evaporazione dell’etanolo per ottenere un “vino” con una gradazione alcolica nulla (0,0% vol). Dalle dense note fruttate, dolci di susine scure e frutti di bosco, rotondo con una lieve sfumatura speziata e appena vanigliato, questo vino de-alcolizzato risponde indubbiamente alle richieste di un mercato in crescita.

(Chiara Giovoni)

