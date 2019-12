Zanotelli, Doc Trento Brut Forneri 2015

Si trova in Val di Cembra l’Agricola Zanotelli, viticoltori da generazioni e tenaci nel mantenere viva una realtà enologica, coniugando tradizione ad un costante apporto innovativo, nel solco della ben nota operosità dell’areale. I vini prodotti, hanno i tratti di quelli di montagna, luminosi e fini, arrivando da uve coltivate su quindici ettari ad altitudini comprese tra i 500 e gli 800 metri sul livello del mare. A contraddistinguere il portafoglio etichette, soprattutto vini fermi da varietà ormai ben ambientate in zona: Müller Thurgau, Pinot Grigio, Chardonnay, Riesling, Kerner, Incrocio Manzoni, Pinot Nero, Lagrein e Schiava. Ma non manca anche una produzione spumantistica. Il Brut Forneri 2015, da Chardonnay in purezza, affina per 30 mesi a contatto con i lieviti e si propone con un bel colore giallo paglierino brillante, mosso da un perlage persistente e raffinato. Al naso, si alternano profumi di mela e agrumi, con un lievi tocchi di crosta di pane e di nocciola tostata. In bocca, il vino è definito, continuo e fragrante, appena arrotondato dal frutto che torna deciso sul finale intenso e lungo.

