Zavalloni, Docg Romagna Albana Secco Amedeo 2021

È curiosa l’Albana Amedeo 2021 di Zavalloni, che fermenta e affina per 6 mesi in tonneaux di rovere francese: al naso sprigiona le caratteristiche dolci e intense di un’Albana passito, con sensazioni gliceriche marcate. Col tempo tende a placarsi, rivelando note più delicate di fiori e più fresche di frutta asprigna, con un tocco terroso di fondo. La bocca è morbida e accogliente, dove alle sensazioni olfattive si aggiunge una vena vegetale e un cenno speziato che dona al sorso fresco, leggermente sapido ed aderente, una complessità inaspettata. Un esempio del talento caleidoscopico dell’Albana, che appena un anno in più in bottiglia riesce ad evidenziare. Amedeo non è un nome a caso: è il nome del nonno che piantò la vigna - da cui arrivano questi grappoli - nel 1968, quando ancora si innestavano i cloni e le varietà locali sul “selvatico” piantato l’anno precedente. Il vigneto si trova a 100 metri di altezza sulla prima collina che guarda Cesena e fa parte del corpo principale della cantina. Dalla stessa vigna Zavalloni produce anche un Romagna Sangiovese Riserva, dai decisi toni speziati. Stefano è la sesta generazione della famiglia ad occuparsi di viticoltura e oggi può contare su 11 ettari di vigna di proprietà sui colli di Cesena, cui si sono aggiunti nel tempo altri 14,5 ettari vitati nelle vicinanze. Sono piantati ad Albana e Sangiovese, ovviamente, ma anche Trebbiano e Cabernet Sauvignon.

(ns)

