Zenato, Corvina Veronese Igt Cresasso 2018

Cresasso, il progetto di Zenato, compie 20 anni. La prima bottiglia di questo cru di Corvina Veronese in purezza risale all’annata 2004. Qui nella zona di Sant’Ambrogio di Valpolicella, l’azienda vitivinicola nata nel 1960, rimasta a conduzione familiare, oggi guidata dai fratelli Alberto e Nadia, ha voluto far nascere un vino di estrema eleganza ed equilibrio, con un’ottima struttura, adatto all’invecchiamento ma più fresco. Le uve provengono da un vigneto dedicato nella tenuta collinare di Costalunga, a 350 metri di altezza ed esposto a Sud. Le viti relativamente giovani (10 anni) crescono in un terreno prevalentemente calcareo morenico, ricco di scheletro e con presenza di creta. La vendemmia avviene dopo leggera surmaturazione in pianta, solitamente nella seconda metà di ottobre. Dopo una lenta fermentazione a contatto con le bucce per circa 15 giorni, il vino affina per 24 mesi in tonneaux di rovere francese, poi segue un lungo affinamento in bottiglia per almeno un anno. Ne esce un Igt che rispecchia il territorio, dal color rosso rubino carico e uno spettro olfattivo con note di frutta rossa, di mirtillo e di mora, per passare dopo pochi minuti a sensazioni più intense di ciliegia nera, di prugna cotta, di confettura e a cui possono accompagnarsi anche sentori di cuoio se lasciato ulteriormente invecchiare. In bocca è sapido e minerale dai fitti tannini, che regalano un finale piacevolmente lungo.

Copyright © 2000/2025