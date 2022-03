Zenato, Doc Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2005

Non è così raro imbattersi nelle degustazioni verticali che Le Famiglie Storiche organizzano, coinvolgendo le tredici aziende vitivinicole dell'associazione. Segno di storie profonde e di vini convincenti anche sul lungo periodo, almeno per la maggior parte delle volte. È questo il caso dell'Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2005, che oltre alle note fruttate dolci e surmature - favorite dall'età e, ovviamente, dalla tecnica dell'appassimento - preserva una vena balsamica e pepata e un'aderenza tannica sorniona, che rende il sorso vivo e saziante. La cura che viene dedicata a questa Riserva da parte della famiglia Zenato è nota: questa etichetta fu ideata dal fondatore Sergio e da sua moglie Carla (oggi affiancata con passione dai figli Nadia e Alberto), per imbottigliare i migliori acini delle migliori annate dalle vigne della Tenuta Costalunga a Sant'Ambrogio. La prima edizione firmata uscì nel 1980 e da allora sono una ventina le annate prodotte. La 2005 non fu facile, fra una primavera fresca, mesi dal clima caldo e irregolare e le piogge di agosto e settembre; ma sorprese poi in cantina, dando risultati inaspettatamente favorevoli.

(ns)

