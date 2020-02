Zenato, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2015

Profondamente veneto, Zenato è brand di fama che raggruppa alcuni prestigiosi terroir della regione e i vini che ne derivano. Il cuore aziendale risiede nella zona del Lugana e in Valpolicella. 95 ettari complessivi per una produzione media di 2.000.000 di bottiglie e una storia che prende il via nel 1960, grazie all’intraprendenza di Sergio Zenato, seguito oggi dalle nuove generazioni della famiglia con lo stesso entusiasmo. L’Amarone Classico 2015 ha frutto lussurioso, avvolgente e scuro nei ricordi di more di rovo e mirtilli, accompagnati da generosi ricordi di vaniglia e cioccolato. La bocca è densa e possente, di alcol sostenuto e tannino serrato e continuo.

Copyright © 2000/2020