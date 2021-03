Zenato, Docg Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2015

Zenato è uno dei nomi nobili della vitienologia veneta. Il nucleo storico dei vigneti si trova a San Benedetto di Lugana, mentre in Valpolicella, l’azienda possiede, in zona Sant’Ambrogio, i vigneti impiantati a partire dal 1975. L’Amarone rappresenta il centro delle etichette aziendali, occupando da tempo l’elite di questa tipologia. E l’Amarone Sergio Zenato Riserva resta l’etichetta più emblematica. La versione 2015 possiede profumi di frutti rossi maturi, agrumi scuri e spezie orientali; in bocca il frutto ricco e ben contenuto da una fitta maglia tannica e da una vibrante acidità, che lo accompagna nel lungo finale di uno dei vini alfieri della Valpolicella.

