Zenato, Docg Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2017

Due anime - una rossa e una bianca - lungo più di 60 anni di storia familiare nella produzione di vino: 95 ettari vitati di cui 35 in Valpolicella, il resto in Lugana (cui si aggiunge nel 2003 podere Prospero a Bolgheri), da cui si producono 2 milioni di bottiglie. Un percorso tracciato da Sergio Zenato, e oggi portato avanti dalla moglie Carla e dai figli Alberto e Nadia, che culminano in due “Riserve Sergio Zenato”: un Lugana e un Amarone Classico, entrambi dal timbro elegante e potente. La versione 2017 dell’Amarone è ampia, dolce e stratificata al sorso, dove note ematiche e agrumate, ciliegia sotto spirito, cioccolato, foglie di alloro, corteccia, liquirizia e pepe si alternano senza sosta.

(ns)

