Zenato, Docg Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2018

Profuma di frutti scuri e toni floreali l’Amarone Sergio Zenato Riserva 2018, a cui si aggiungono anche tocchi di cacao, di tabacco e di spezie. In bocca il sorso possiede un frutto polposo, che ben si integra in una trama tannica fitta e intensa, terminando in un finale lungo e ancora dominato dal frutto. Il virtuoso percorso enoico tracciato da Sergio Zenato - che continua con i figli Alberto e Nadia - ha portato il nome della famiglia tra quelli più importanti della Valpolicella. Oggi questa realtà conta su 95 ettari vitati, di cui 35 in Valpolicella e il resto in Lugana (a cui si sono aggiunti, nel 2003, i 3 di podere Prospero a Bolgheri), producendo 3 milioni di bottiglie.

