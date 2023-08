Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Schioppettino Myò 2018

La linea “Myò” rappresenta il fiore all’occhiello della produzione della cantina Zorzettig. Questa linea incarna il legame con il territorio d’origine e raccoglie sia bianchi che rossi: dal Friulano al Pinot Bianco, dal Sauvignon alla Ribolla Gialla, dalla Malvasia al Pignolo, dal Refosco allo Schioppettino. E proprio da questa antica varietà a bacca rossa – nota anche come Ribolla Nera - è ottenuto il vino del nostro assaggio. La versione 2018, maturata per 18 mesi in legni di varia misura, offre un profilo olfattivo contraddistinto da un rigoglioso fruttato, accentato da cenni speziati e balsamici. In bocca, il sorso è intenso, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente, chiuso da una piacevole nota pepata. L’azienda con sede a Cividale del Friuli, fondata da Giuseppe Zorzetting nel 1986 ed oggi animata da Annalisa e Alessandro Zorzettig, rappresenta un classico esempio dell’abilità e della solidità imprenditoriale del Friuli enoico. Da un lato Annalisa con la sua intraprendenza e il suo dinamismo, dall’altro Alessandro a guidare con competenza e rigore i vigneti aziendali. Attualmente questa realtà produttiva, protagonista nel recente passato della denominazione Friuli Colli Orientali, lavora 120 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 800.000 bottiglie, distribuita in un portafoglio etichette articolato, dove spiccano anche vini dall’imbattibile rapporto qualità/prezzo.

