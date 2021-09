Zurlo: “digitalizzazione e sostenibilità le nuove frontiere del wine design”

“Il design fondamentale nella costruzione della relazione tra vigneto e paesaggio, così come nella costruzione delle cantine e delle sale degustazione. Tra le nuove frontiere del wine design la digitalizzazione e la sostenibilità, su cui il design può intervenire a 360 gradi, dalla cura del territorio alla logistica, fino alla bottiglia. I giovani italiani non hanno l'interesse per il vino che si trova in altri Paesi, mentre all'agricoltura si stanno avvicinando in molti: il contadino è 2.0, e il design si occupa anche di agricoltura”.

